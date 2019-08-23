В СК пожаловались пятеро москвичей, пострадавших при задержаниях на митингах

Москвы, пострадавшие после задержаний на несанкционированных акциях протеста 27 июля и 3 августа, обратились к главе СК Александру Бастрыкину с заявлениями о преступлениях. Об этом сообщает Комитет против пыток, представляющий интересы пострадавших.

Один из заявителей сказал, что сотрудник Росгвардии на митинге ударил его электрошокером, другой сообщил, что полицейские сломали ему руку, третий рассказал об избиении в ОВД «Печатники». Еще двое пожаловались на применение физической силы.

В Комитете против пыток надеются, что Следственный комитет возбудит уголовные дела из-за применения насилия к гражданам.

Ранее жители Москвы подали в СК несколько жалоб на действия полицейских и росгвардейцев, разгонявших акции протеста. Организация «Зона права» сообщала о 15 пострадавших, обратившихся к следователям. Нескольким заявителям отказали в возбуждении уголовного дела. Так, СК не стал заводить дело из-за того, что при задержании дизайнеру Константину Коновалову сломали ногу.

27 июля и 3 августа в Москве прошли акции за свободные выборы в городскую думу. На каждой из них задержали более тысячи человек. После акции 27 июля СК возбудил уголовное дел по статьям о массовых беспорядках и насилии против сотрудников правоохранительных органов. По делу проходят около 15 человек. Дела некоторых фигурантов о нападении на сотрудников МВД и Росгвардии передали в суд.