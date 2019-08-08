Избитый участник акции 3 августа подал заявление в СК на действия полиции
35-летний Андрей Статов, избитый сотрудниками правоохранительных органов во время акции 3 августа в Москве, подал заявление на полицейских в Следственный комитет.
Как заявил Статов, сотрудники полиции повели его в автозак, хотя он не выкрикивал лозунгов и не совершал каких-либо административных правонарушений. По словам Статова, около автозака полицейские начали его избивать.
Как отметили в «Зоне права», в действиях полицейских усматриваются признаки превышения должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ).
«В процессе избиения я задал сотрудникам полиции вопрос: „Зачем вы бьете меня, я же никакого сопротивления не оказываю“. Один из сотрудников полиции ответил, ухмыляясь: „Чтобы ты не ходил против власти на митинги. Захотелось ему свободных выборов“. После избиения сотрудники полиции толкнули меня, в результате чего я упал на ступеньки автобуса и почувствовал сильную физическую боль в области ног».
На акции 3 августа были задержаны более тысячи человек; многие задержания проводились очень жестко. Зачастую сотрудники полиции задерживали людей без видимых причин.