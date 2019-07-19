Москвич потребовал завести дело на полицейских, избивших его на акции у городского избиркома

Житель Москвы Максим Верхотуров обратился в Следственный комитет с заявлением с просьбой возбудить уголовное дело в отношении полицейских, избивших его 14 июля на возле Мосгоризбиркома. Об этом сообщает «Апология протеста», проект правозащитной группы «Агора».

Ранее 19-летний Верхотуров утверждал, что полицейские дважды избили его в день акции. Первоначально его отказывались госпитализировать, но адвокат проекта «ОВД-Инфо» добился, чтобы его доставили из отдела полиции в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга.

С 14 июля в Москве проходят многочисленные акции протеста, участники которых требуют допустить кандидатов, независимых от мэрии, до выборов в городскую думу. 20 июля на проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг с такими же требованиями, городские власти согласовали мероприятие.