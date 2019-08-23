«Интерфакс»: «черные ящики» зафиксировали столкновение самолета «Уральских авиалиний» со стаей птиц

«Черные ящики» пассажирского самолета A321 «Уральских авиалиний», совершившего на кукурузном поле, зафиксировали столкновение со стаей птиц при отрыве от взлетной полосы в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Межгосударственном авиационном комитете.

По словам источника, диспетчеры Жуковского, разрешая взлет, предупредили экипаж о возможном пролете птиц. Ранее об этом сообщило издание Baza, опубликовавшее расшифровку переговоров диспетчера и пилота.

Самолет «Уральских авиалиний» после столкновения с птицами провел в воздухе полторы минуты, добавил источник.