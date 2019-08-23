«Интерфакс»: «черные ящики» зафиксировали столкновение самолета «Уральских авиалиний» со стаей птиц
Источник: Интерфакс
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«Черные ящики» пассажирского самолета A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на кукурузном поле, зафиксировали столкновение со стаей птиц при отрыве от взлетной полосы в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Межгосударственном авиационном комитете.
По словам источника, диспетчеры Жуковского, разрешая взлет, предупредили экипаж о возможном пролете птиц. Ранее об этом сообщило издание Baza, опубликовавшее расшифровку переговоров диспетчера и пилота.
Самолет «Уральских авиалиний» после столкновения с птицами провел в воздухе полторы минуты, добавил источник.