Baza: диспетчер дважды сказал пилотам «Уральских авиалиний» о птицах на аэродроме перед взлетом

Обновление. расшифровал записи «черных ящиков» самолета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Он подтвердил, что диспетчеры предупредили экипаж о птицах. Источники ТАСС в Летно-исследовательском институте имени Громова подтвердили подлинность расшифровки переговоров.

Издание Baza опубликовало расшифровку переговоров диспетчера аэропорта Жуковский с пилотами пассажирского самолета A321 «Уральских авиалиний», который 15 августа совершил аварийную посадку на кукурузном поле.

Из расшифровки следует, что диспетчер перед взлетом дважды предупредил экипаж лайнера, что наблюдает на аэродроме «отдельные перелеты птиц».

После аварийной посадки самолета диспетчер трижды спросил у летчиков координаты, где находится лайнер.

Причиной аварийной посадки самолета стало попадание чаек в двигатели. Высказывались предположения, что птиц привлекла расположенная рядом с аэропортом свалка.