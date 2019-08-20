Житель Геленджика пожаловался на пытки в ФСБ

Житель Геленджика Максим Тимошенко подал заявление в Следственный комитет о том, что его пытали сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю, выбивая признание в организации незаконной миграции. Об этом сообщает «Комитет против пыток».

8 августа Тимошенко, который работает в фирме специалистом по миграционному учету иностранных граждан, задержали, заковали в наручники и отвезли в отдел ФСБ. Там его избивали, требуя признаться в преступлении и дать показания на своего начальника.

«После того, как я сообщил, что в 2018 году уже давал объяснение полицейским по задаваемым мне вопросам в рамках проводимой проверки, один из сотрудников ФСБ начал выражаться в мой адрес нецензурной бранью, оскорблять, кричать: „Ты не понял, куда попал, мы не полиция!“», — сообщил он.

Затем его стали душить пакетом и бить головой об стол. Когда Тимошенко упал на пол от ударов электрошокером, его пнули в грудь. После этого он согласился подписать признательные показания.

Впоследствии медики зафиксировали у пострадавшего ушиб, ссадины и кровоподтеки.

Следственный комитет начал проверку изложенных фактов.