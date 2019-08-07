Gulagu.net опубликовал фото и видео пыток в СИЗО «Кресты-2». Арестантов избивают в «пресс-хатах» с ведома руководителей ФСИН

В СИЗО «Кресты-2» в Колпино существуют так называемые «пресс-хаты» — камеры, где избивают и пытают арестантов. Об этом заявило сообщество Gulagu.net со ссылкой на источник в управлении ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В СИЗО действуют три «пресс-хаты». Живущие в них арестанты в обмен на улучшенные условия содержания бьют, пытают и насилуют сокамерников, которых к ним переводят оперативники ФСИН. Издевательства совершают, чтобы заставить жертв подписать признание, оговорить других или отказаться от жалоб, рассказал источник Gulagu.net.

Живущие в «пресс-хатах» арестанты носят майки с надписью «Актив УФСИН един» (АУЕ-субкультура, проникшая в федеральную службу — так надпись комментирует Gulagu.net) и используют выданные им биты. Они записывают пытки на мобильные телефоны. Эти записи в качестве отчета о проделанной работе получает администрация СИЗО и оперативники ФСИН. Источник предоставил Gulagu.net фото и видео пыток.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и нецензурную лексику.

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По словам источника Gulagu.net, «пресс-хаты» в СИЗО «Кресты-2» созданы по указанию начальника изолятора Владимира Ивлева и его заместителя по оперативной работе Никиты Ильина. Глава управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко якобы знает про них и выступает против. Но по распоряжению начальника главного оперативного управления ФСИН России Евгения Гнедова и первого замдиректора ФСИН Анатолия Рудого он вынужден закрывать глаза на пытки.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин потребовал проверить информацию о пытках в СИЗО и привлечь виновных к ответственности.

Следственный изолятор «Кресты-2» — крупнейший в Европе, он рассчитан на четыре тысячи арестантов. Его начали строить в 2007 году в качестве замены СИЗО «Кресты» в Петербурге. На проект было выделено более 12 миллиардов рублей. Новый СИЗО должен был стать самым современным изолятором в России. Срок его сдачи несколько раз откладывался. В итоге заключенных туда перевели к концу 2017 года.

Строительство «Крестов-2» стало поводом для нескольких уголовных дел. В июне 2019 года бывший замглавы ФСИН Николай Баринов получил три года колонии за взятки при строительстве изолятора. Бывший начальник управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергей Моисеенко в июле был оправдан по делу об убийстве своего заместителя, одного из кураторов стройки Николая Чернова. Однако сейчас он находится под арестом по делу о взятках от субподрядчика строительства, компании «Петроинвест». Директор этой компании Руслан Хамхоков сотрудничал со следствием и в марте 2019-го получил условный срок.

Пересказала Ольга Корелина