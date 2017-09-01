31 августа стало известно о задержании Руслана Хамхокова, генерального директора компании, которая занималась строительством СИЗО «Кресты-2» под Санкт-Петербургом. Его подозревают в даче взятки в размере 350 миллионов рублей заместителю начальника управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко. Сам Мойсеенко тоже находится в следственном изоляторе — по обвинению в организации убийства своего заместителя Николая Чернова. «Кресты-2» должны стать самым современным следственным изолятором в России, но объект не могут сдать уже четыре года. Все ключевые фигуры, связанные со строительством, — в СИЗО или под домашним арестом.

Когда началось строительство «Крестов-2»?

В 2007 году на строительство нового здания санкт-петербургского СИЗО «Кресты» в Колпино (26 километров от Санкт-Петербурга) было выделено 12 миллиардов рублей. Генеральным подрядчиком строительства стала «Генеральная строительная корпорация» (ГСК) Виктора Кудрина. За пять лет ГСК должна была построить на 35 гектарах земли два восьмиэтажных крестообразных корпуса на четыре тысячи заключенных, а также несколько зданий с одиночными камерами, четырьмя залами судебных заседаний, кабинетами и переговорными — с лифтами, траволаторами — пассажирскими конвейерами — и переходами между зданиями. Новые «Кресты» должны стать самым большим и комфортным СИЗО в России: в нем обещали изолировать санузлы, выкрасить стены в пастельные тона и установить антивандальные окна и мебель.

Курировать строительство был назначен полковник Сергей Мойсеенко, получивший должность заместителя начальника по капитальному строительству управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области, а его заместителем стал подполковник Николай Чернов.

Когда в «Крестах-2» должны были появиться арестованные?

Изначально планировалось, что это произойдет в 2013 году. Но первые объекты изолятора директор ФСИН России Геннадий Корниенко принял только в октябре 2014 года. В феврале 2015-го он заявил, что «Кресты-2» готовы на 85-87%, а их строительство планируют закончить осенью 2015 года. Но в декабре 2015-го было подписано дополнительное соглашение на 1,3 миллиарда рублей, срок сдачи объекта с тех пор переносится.

На строительстве воровали деньги?

В октябре 2016 у заказчика — УФСИН по Петербургу и Ленинградской области — возникли претензии к ГСК. В суд был подан иск о «получении неосновательного обогащения» на 1,1 миллиарда рублей. По мнению юристов УФСИН, ГСК получила сверхприбыль. Судебное разбирательство продолжается.

В декабре 2016-го ГСК подала иск о банкротстве «Петроинвеста» — компании, которая должна была выполнить 50 процентов строительных работ. Субподрядчик претензий не признал и в начале 2017 года подал встречный иск о банкротстве ГСК. Основанием для него послужило решение суда, согласно которому генподрядчик должен был выплатить субподрядчику 32 миллиона рублей, но выполненные «Петроинвестом» работы так и не были оплачены. В ГСК настаивали, что никаких работ и не было — с осени 2015 года ГСК вообще перестал принимать работу «Петроинвеста» и отказывался подписывать исполнительную документацию.

Что не поделили кураторы стройки?

7 марта 2017 года от многочисленных пулевых ранений скончался заместитель куратора стройки, подполковник УФСИН Николай Чернов. За пять дней до этого на него было совершено покушение — он был расстрелян в собственном автомобиле. Прокуратура Ленинградской области установила, что заказчиком преступления был начальник Чернова — Сергей Мойсеенко. По версии следствия, причиной послужил его конфликт с Черновым, «развившийся на фоне служебной деятельности». Как сообщает «Фонтанка», Чернов фиксировал финансовые и коррупционные нарушения на объекте, и Мойсеенко решил от него избавиться. Мойсеенко был заключен под стражу; вину в преступлении он не признает.

Бывший куратор строительства «Крестов-2» Сергей Мойсеенко Федеральная служба исполнения наказаний

За что Мойсеенко (по версии следствия) брал еще и взятки?

31 августа 2017-го Следственное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовных дел о получении и даче взятки при строительстве изолятора. По версии следствия, в марте 2010 года Мойсеенко предложил гендиректору «Петроинвеста» Руслану Хамхокову за денежное вознаграждение подписывать акты о выполнении работ, которые в действительности выполнены не были. Следствие считает, что с марта 2010 года по август 2015 года Мойсеенко получил взятки на сумму не менее 350 миллионов рублей. Хамхоков задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Другие дела были?

В марте 2017 гендиректору компании ГСК Виктору Кудрину было предъявлено обвинение в растрате. По данным следствия, с 2007 по 2015 года УФСИН перечислил ГСК более 12 миллиардов рублей на строительство «Крестов-2». Кудрина обвинили в невыполнении работ в полном объеме и хищении более 56,6 миллиона рублей. Сейчас он находится под домашним арестом.

Также в марте 2017-го было возбуждено еще одно уголовное дело — о мошенничестве по факту хищений при строительстве дороги к «Крестам-2». Петербургский СК сообщил, что неизвестные, представившись подрядчиком, предоставили акты о якобы выполненных работах и похитили более 12 миллионов рублей.

СИЗО-то при этом строится?

Один из корпусов новых «Крестов» был уже дважды затоплен из-за разморозки системы отопления: в первый раз зимой 2016-го, второй — в январе 2017, уже после проведенных в 2016-м восстановительных работ.

В марте 2017 года были потеряны замки и ключи от камер. Установкой дверей от камер занималась компания «СтройТехИнвест», его представители сообщили, что ключи и замки хранятся в исправительной колонии № 4. Работа этого субподрядчика была полностью оплачена — компания получила 10 миллионов рублей — но глава петербургского управления ФСИН Игорь Потапенко заявил, что замки и ключи так и не были преданы в «Кресты-2»; нет их и в ИК-4.

Когда «Кресты-2» сдадут в эксплуатацию?

В июле 2017 года директор ФСИН Геннадий Корниенко пообещал главе Совета Федерации Валентине Матвиенко, что новые «Кресты» сдадут до конца 2017 года — Матвиенко попросила внести слова Корниенко в протокол. По его словам, готовность комплекса летом 2017 года составляла 90 процентов.

3 августа УФСИН заказало независимую экспертизу, чтобы просчитать стоимость работ по устранению нарушений, допущенных подрядчиком и субподрядчиками — и ввести СИЗО в эксплуатацию. Эксперты должны будет проверить все объекты, построенные ГСК — их около семидесяти.