Бывший замглавы ФСИН приговорен к трем с половиной годам колонии за взятки при строительстве СИЗО «Кресты-2»

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николай Баринов приговорен к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима от подрядчиков при строительстве крупнейшего в Европе СИЗО «Кресты-2». Также суд в Санкт-Петербурге назначил Баринову штраф в 950 тысяч рублей.

Бывший замглавы ФСИН, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Обвинение просило для Баринова 2,5 года колонии и штраф в 1 миллион рублей. Защита просила освободить бывшего замглавы ФСИН.

Решение о строительстве СИЗО «Кресты-2» было принято в 2005 году. Изолятор рассчитан на четыре тысячи человек.На проект из федерального бюджета было выделено не менее 12 миллиардов рублей. Планировалось, что комплекс в Колпино будет сдан в 2015 году, однако сроки неоднократно переносились. К концу 2017 года перевод заключенных из старых «Крестов» в новые был завершен.