Две станции мониторинга ядерных испытаний в России возобновили передачу данных

Две станции мониторинга, действующие в России в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), возобновили передачу данных. Об этом написал в твиттере исполнительный секретарь ДВЗЯИ Лассина Зербо.

По словам Зербо, снова поступает информация со станции Пеледуй в Якутии и станции Билибино на Чукотке.

Зербо ранее рассказал The Wall Street Journal, что после на испытаниях в Архангельской области перестали поступать данные от четырех российских станций мониторинга: в Билибино и Залесово, а также в Кирове и Дубне. О том, что информация не поступала и со станции Пеледуй, ранее не сообщалось.

В ДВЗЯИ сообщали телеканалу CNN, что связывались с российской стороной, чтобы узнать причину, по которой станции прекратили передавать данные. Представители российской стороны сослались на «проблемы с сетью и связью».

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя «Интерфаксу» сообщения о приостановке передачи данных российскими станциями системы мониторинга ядерных испытаний, подчеркнул, что предоставление такой информации является добровольным.

После взрыва ракеты в Архангельской области Росгидромет заявлял, что зафиксировали кратковременное превышение уровня гамма-излучения в 4-16 раз. Ведомство объяснило это прохождением радиоактивного облака.

«Открытые медиа» писали об аукционе на закупку 1,2 тысячи противогазов для защиты от радиоактивных веществ, объявленном правительством Архангельской области через несколько дней после аварии. Региональные чиновники подчеркнули, что речь идет о плановой закупке.