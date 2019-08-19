Прокуратура отменила уголовное дело о покупке лекарства «Фризиум». По нему проходила свидетелем мать больного эпилепсией

Транспортная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о покупке лекарства , которое жительница Москвы заказала для сына с эпилепсией. Об этом «Интерфаксу» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

По его словам, прокуратура признала возбуждение дела незаконным из-за отсутствия данных, «образующих объективную сторону преступления». Материалы направлены на дополнительную проверку в Московскую таможню.

О задержании жительницы Москвы по имени Елена за покупку лекарства «Фризиум» 15 августа сообщила директор хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава. Она заявила, что против женщины возбуждено уголовное дело. В ФТС уточнили, что москвичка получила 600 таблеток для своего 25-летнего сына и что она проходит свидетелем по делу о контрабанде психотропов.

В июле сотрудники ФТС задержали на почте жительницу Москвы, которая получила посылку с «Фризиумом» для сына с генетическим заболеванием. Ее отпустили после вмешательства главы московского Центра паллиативной помощи Нюты Федермессер. Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела против женщины.

После второго за месяц задержания за покупку «Фризиума» Минздрав РФ сообщил, что Российская противоэпилептическая лига подготовит экспертное заключение по эффективности препарата.