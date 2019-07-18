Полиция не стала возбуждать уголовное дело против москвички, задержанной при получении лекарств для тяжелобольного ребенка
Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении жительницы Москвы Елены Боголюбовой, которую сотрудники таможни задержали при получении посылки с таблетками для тяжелобольного сына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Москве.
Полиция решила отказать в возбуждении дела после проверки материалов, поступивших из Федеральной таможенной службы (ФТС).
Сотрудники таможни задержали Елену Боголюбову 16 июля на почте, куда она пришла получать посылку с незарегистрированным в России препаратом «Фризум» для сына, имеющего генетическое заболевание. Женщине пригрозили уголовным делом о контрабанде запрещенных веществ, так как у нее не было рецепта на препарат. Боголюбову отпустили домой спустя семь часов, после вмешательства главы московского Центра паллиативной помощи Нюты Федермессер.