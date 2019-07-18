Полиция не стала возбуждать уголовное дело против москвички, задержанной при получении лекарств для тяжелобольного ребенка

Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении жительницы Москвы Елены Боголюбовой, которую сотрудники таможни задержали при получении посылки с таблетками для тяжелобольного сына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Москве.

Полиция решила отказать в возбуждении дела после проверки материалов, поступивших из Федеральной таможенной службы (ФТС).

Сотрудники таможни задержали Елену Боголюбову 16 июля на почте, куда она пришла получать посылку с незарегистрированным в России препаратом «Фризум» для сына, имеющего генетическое заболевание. Женщине пригрозили уголовным делом о контрабанде запрещенных веществ, так как у нее не было рецепта на препарат. Боголюбову отпустили домой спустя семь часов, после вмешательства главы московского Центра паллиативной помощи Нюты Федермессер.

Читайте также Москвичку задержали за контрабанду запрещенных веществ. Она пыталась получить по почте лекарство для тяжелобольного ребенка