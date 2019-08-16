Москвичка, задержанная после покупки лекарства от эпилепсии, стала свидетелем по делу о контрабанде психотропных веществ

Жительница Москвы, задержанная на почте при получении заграничного лекарства « », проходит свидетелем по уголовному о контрабанде психотропных веществ. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Ранее 16 августа о том, что женщина находится в статусе свидетеля, сообщила юрист детского хосписа «Дом с маяком» Екатерина Романова. По ее словам, матери «пока ничего не угрожает».

О задержании москвички по имени Елена вечером 15 августа сообщила директор хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава. Она утверждала, что таможенники грозили арестовать женщину. В ФТС сообщили, что женщина получила 600 таблеток для своего 25-летнего сына.

В июле сотрудники таможенной службы задержали москвичку Елену Боголюбову, купившую лекарство «Фризиум» для ребенка. Полиция не стала возбуждать уголовное дело, изучив материалы таможенников.

После второго подобного случая в Минздраве РФ сообщили, что Российская противоэпилептическая лига подготовит экспертное заключение по эффективности «Фризиума».