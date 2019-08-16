Минздрав оценит эффективность лекарства от эпилепсии, за попытку ввезти которое в Россию задержали двух человек

Минздрав РФ оценит эффективность лекарства , при получении которого по почте за последний месяц были задержаны две матери детей с эпилепсией. «Фризиум» не зарегистрирован в России, но аналогов на российском рынке не имеет.

«Российская противоэпилептическая лига готовит экспертное заключение по эффективности лекарственного препарата „Фризиум“ и в том числе о возможности замены этого препарата комбинациями зарегистрированных препаратов», — сообщила пресс-служба Минздрав, добавив, что соответствующее поручение дала глава ведомства Вероника Скворцова.

В Минздраве также заявили, что за последний год «реализован комплекс мер по повышению доступности противоэпилептических лекарственных препаратов».

Сотрудники Федеральной таможенной службы в июле и августе задерживали в отделениях почты в Москве женщин, заказавших в интернете «Фризиум» для своих детей. Таможенники заявляли, что женщинам, пришедшим получить посылки с лекарством, грозят уголовные дела. По данным директора детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Мониава, в отношении задержанной в августе женщины (известно, что ее зовут Елена) такое дело возбуждено.