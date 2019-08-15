Хоспис «Дом с маяком» сообщил о задержании матери, купившей ребенку лекарство от эпилепсии. Аналогичный случай произошел месяц назад

На мать ребенка, больного эпилепсией, завели уголовное дело из-за покупки через интернет незарегистрированного в России препарата . Об этом в фейсбуке рассказала директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава.

Женщину по имени Елена (Мониава не уточняет ее фамилию) задержали сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) в почтовом отделении в Москве, где она получила посылку с препаратом.

«Пять часов Лену продержали в отделении почты. Посылку с лекарством конфисковали. В отличие от предыдущих историй, на этом дело на закончилось. Домой приехали с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело по факту. Завтра оно будет передано в Главное следственное управление [СК]», — написала Мониава.

Она не уточнила, по какой статье возбуждено дело. Возможно, речь идет про статью о .

16 июля сотрудники ФТС задержали на почте москвичку Елену Боголюбову, которая получила посылку с «Фризиумом» для сына с генетическим заболеванием. Боголюбову допрашивали семь часов, после чего заявили, что против нее будет возбуждено дело о контрабанде психотропных веществ.

Женщину отпустили после вмешательства сотрудников хосписа «Дом с маяком» и главы московского Центра паллиативной помощи Нюты Федермессер. Впоследствии полиция не нашла оснований для возбуждения против Боголюбовой уголовного дела.