Мэрия Москвы насчитала 118 тысяч человек на дне рождения Парка Горького

118 тысяч человек посетили 17 августа Парк Горького в Москве, где проходил фестиваль в честь 91-й годовщины его открытия.

«Гости приняли участие в спортивных турнирах и занятиях, посмотрели выступления мастеров уличного искусства, научились готовить плов. Праздники прошли под музыкальное сопровождение популярных диджеев и звезд российской эстрады», — сообщается на сайте мэрии Москвы.

Из музыкантов на празднике выступили Филипп Киркоров, Лолита, Елка, Кристина Орбакайте и другие.

На протяжении нескольких недель в Парке Горького по выходным проходят фестивали, которые, по словам выступающих там артистов, организуются в последний момент. По времени проведения эти фестивали совпадают с акциями протестами за свободные выборы в центре Москвы. Некоторые артисты отказываются от участия в фестивалях в знак солидарности с протестующими.

3 августа, в день несанкционированной акции протеста в Москве, в Парке Горького прошел фестиваль «Шашлык Live», который, по данным мэрии, посетили 305 тысяч человек.