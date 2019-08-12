Парк Горького снова объявил фестиваль в день протестов. Но решил не раскрывать, кто там выступит

Парк Горького анонсировал фестиваль, посвященный 91-й годовщине своего открытия. Мероприятие пройдет 17 августа — в день, когда в Москве вновь запланированы протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В отличие от предыдущих анонсов, на этот раз в пресс-релизе парка не говорится, ни кто будет выступать на фестивале, ни кто его проведет. Сказано лишь, что «в субботу с 12.00 гостей ждет грандиозный концерт с участием ведущих звезд российской сцены».

На протяжении нескольких недель в Парке Горького проходят фестивали, которые, по словам заявленных артистов, были организованы в последний момент. Эти фестивали совпадали по времени с протестами в центре Москвы.

Некоторые артисты узнавали о своем участии в фестивалях из пресс-релизов парка. Другие — отказывались от участия в знак солидарности с протестующими.