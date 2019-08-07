«Ключевое мероприятие летнего сезона». Парк Горького объяснил рекордную посещаемость фестиваля «Шашлык Live»

Фестиваль «Шашлык Live», прошедший 3 августа в московском Парке Горького, стал «одним из ключевых мероприятий летнего сезона». Таким образом руководство парка прокомментировало высокие цифры посещаемости фестиваля, на который, по данным мэрии Москвы, пришли 305 тысяч человек.

«Также важно отметить, что представленные в СМИ данные учитывают не только посещаемость непосредственно самого мероприятия, а общую цифру посещений Парка Горького в указанную дату», — говорится в пресс-релизе на сайте парка.

В среднем в выходные и праздничные дни Парк Горького посещают порядка 250 тысяч человек, а, например, 1 и 9 мая в нем побывали 412 и 550 тысяч человек соответственно, уточняется в сообщении.

Музыкально-гастрономический фестиваль «Шашлык Live» проходил в один день с несогласованной акцией оппозиции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Некоторые музыканты, в том числе группы «Браво», Tequilajazzz, «Ногу свело!» и Алексей Кортнев, отказались от участия в мероприятии.

10 августа, в день новой протестной акции в Москве, Парк Горького намерен провести новый фестиваль Meat&Beat.