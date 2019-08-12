17 августа в Московской области пройдет экологическая акция «Мангал-марафон», призванная сократить количество мусора в парках и научить людей сортировать отходы. Девиз акции — «Шашлык — чистый пикник!»

Власти анонсировали, что участников акции ждет обширная программа. Вот что в нее входит:

совместный розжиг мангалов «Мангал чистых желаний», где можно «загадать самое заветное желание»

конкурс художественных работ «Шампуропись»

МусАРТ-челлендж «Забутыль по чистому!» и «Забань по чистому!» — музыкальный конкурс игры на пластиковых бутылках и алюминиевых банках

конкурс мангально-шашлычной частушки.

Акция пройдет в подмосковных парках и зонах отдыха, где есть мангалы, сообщили региональные власти. Основными площадками станут парк имени Льва Толстого в Химках, городской парк в Красногорске и парк «Мысово» в Долгопрудном.

В июле и августе в Москве прошли фестивали «Бургерфест», «Шашлык Live» и Meat&Beat — их проводили в те же дни, когда тысячи москвичей выходили на акции протеста за свободные выборы в Мосгордуму.

Фото в анонсе: Vladimir Frangoni / Shutterstock.com