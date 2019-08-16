игры

«Рок & ОМОН» или «Божественный холодец»? Придумайте новый фестиваль для Москвы

«Шашлык Live». Meat&Beat. «Мангал-марафон». Этим летом столичные и подмосковные власти готовы устроить фестиваль на любой вкус, лишь бы горожане не пошли на акции за свободные выборы в центре Москвы. А теперь представьте, что у московских властей иссякла фантазия и они попросили вашей помощи: нужно срочно придумать название следующего фестиваля, на который придет не меньше миллиона человек. Воспользуйтесь генератором «Медузы», чтобы подобрать идеальный вариант. И не забудьте позвать на фестиваль друзей 🎉🎉🎉

Начать игру