«Открытые медиа»: сайт против независимых кандидатов в Мосгордуму связан с подрядчиком мэрии

Сайт недопускай.москва, направленный против независимых кандидатов в Мосгордуму, и его социальные сети могут быть связаны с компанией «Има-консалтинг», подрядчиком мэрии Москвы. Об этом сообщают «Открытые медиа».

На сайте публикуют призывы из серии «Не допускай тех, кто отмывает миллиарды в ФБК», «Не допускай тех, кого выбирают мертвые» или «Не допускай тех, кто угрожает семьям полицейских».

Сайт, по данным сервиса whois, зарегистрирован 13 августа на имя Александра Сергеевича Хмары. Человек с таким именем работает SMM-менеджером в компании «ИМА-консалтинг». Сам Хмара сообщил, что уже не работает в компании и не знает о создании сайта. При этом в «ИМА-консалтинг», куда 16 августа позвонили журналисты, сказали, что Хмара там работает, но «еще не подошел».

Компания «ИМА-консалтинг» с 2011 года получила госзаказы на 1,2 миллиарда рублей. Ранее она, в частности, занималась информационным сопровождением выборов. Владелец группы компаний «ИМА» Андрей Гнатюк, как говорилось в расследовании «Медузы», знаком с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым. Вместе с ним он учредил совместный клуб охотников и рыболовов.

В середине июля в Москве начались массовые акции протеста, участники которых требуют допустить до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. В отношении участников акций возбуждено несколько уголовных дел.