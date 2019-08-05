Суд арестовал жителя Подмосковья, обвиняемого в призывах к насилию над детьми силовиков

Пресненский суд Москвы отправил под арест жителя Подмосковья Владислава Синицу, обвиняемого в призывах к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов.

Дело против Синицы возбуждено по статье об экстремизме (282 УК РФ). По версии следствия, он под псевдонимом разместил пост, направленный на «возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей».

В соцсетях в последние недели резко критикуют сотрудников полиции, которые жестко задерживают участников несанкционированных акций протеста в Москве.

В ходе протестов волонтеры объявили об общественной инициативе «Правопорядковый номер». Они предлагают нанести на форму полиции и Росгвардии крупные опознавательные номера, чтобы силовики не оставались анонимными.