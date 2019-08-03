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Как власти призывают не сопротивляться сотрудникам полиции и Росгвардии. Цитата

Источник: Meduza
На акции 3 августа в Москве власти <a href="https://twitter.com/IfSoAnn/status/1157615266907529217" target="_blank">транслировали</a> через звукоусилители новое обращение к протестующим. Они сделали акцент на том, что в оцеплении на площадях стоят в том числе военнослужащие-срочники, которые находятся там «для обеспечения вашей безопасности». Таким образом власти призвали к тому, чтобы собравшиеся бережно относились к военнослужащим, отмечает корреспондент The Insider Анна Красноперова.
На акции 3 августа в Москве власти транслировали через звукоусилители новое обращение к протестующим. Они сделали акцент на том, что в оцеплении на площадях стоят в том числе военнослужащие-срочники, которые находятся там «для обеспечения вашей безопасности». Таким образом власти призвали к тому, чтобы собравшиеся бережно относились к военнослужащим, отмечает корреспондент The Insider Анна Красноперова.

Фото в анонсе: Шамиль Жуматов / Reuters / Scanpix / LETA