Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Как власти призывают не сопротивляться сотрудникам полиции и Росгвардии. Цитата
11:57, 3 августа 2019
Источник: Meduza
На акции 3 августа в Москве власти
транслировали
через звукоусилители новое обращение к протестующим. Они сделали акцент на том, что в оцеплении на площадях стоят в том числе военнослужащие-срочники, которые находятся там «для обеспечения вашей безопасности». Таким образом власти призвали к тому, чтобы собравшиеся бережно относились к военнослужащим, отмечает корреспондент The Insider Анна Красноперова.
Фото в анонсе: Шамиль Жуматов / Reuters / Scanpix / LETA
Напишите нам