Мосгорсуд отказался восстановить Юлию Галямину на выборах в Мосгордуму

Мосгорсуд отклонил иск муниципального депутата Юлии Галяминой к окружному избиркому, который отказал ей в регистрации на выборах в Мосгордуму. Об этом говорится в твиттере Галяминой.

Галямина сейчас отбывает 15 суток ареста из-за . Как сообщает «Интерфакс», в судебном заседании она участвовала по видеосвязи из спецприемника в Можайске.

Изначально Галямина подала жалобу на отказ в регистрации в Мосгоризбирком, а затем в ЦИК. Однако после того, как рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать ей в регистрации, Галямина обратилась в суд. Рассмотрение ее жалобы в ЦИК автоматически прекратили.

Московские избиркомы отказались зарегистрировать 57 кандидатов в городскую думу. Никто из них не смог добиться допуска к выборам через ЦИК или суды.

Незарегистрированный кандидат Илья Яшин призвал главу ЦИК Эллу Памфилову отменить выборы в Мосгордуму. В ЦИК заявили, что это невозможно.