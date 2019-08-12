Илья Яшин призвал главу ЦИК отменить выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин написал открытое письмо главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Текст обращения опубликован в его фейсбуке.

Яшин призвал главу ЦИК «во имя Конституции и в интересах граждан» использовать свои полномочия и отменить «псевдовыборы в Мосгордуму».

Яшин предложил перенести на конец осени голосование, намеченное на 8 сентября, а также обеспечить участие оппозиции в выборах в городскую думу. «Реализуйте волю народа и верните москвичам право на выбор», — добавил Яшин.

Сейчас Илья Яшин находится под административным арестом за организацию акции протеста 14 июля у Мосгоризбиркома. 9 августа ЦИК отклонил его жалобу на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Элла Памфилова на момент публикации заметки не комментировала письмо Яшина.

Московские избиркомы отказались допустить до выборов в городскую думу 57 кандидатов. Никто из них не смог добиться регистрации на выборах через ЦИК или суды.

С середины июля в Москве проходят акции протеста с требованием допустить оппозиционеров до выборов. 10 августа на проспекте Сахарова состоялся митинг, на который, по оценке движения «Белый счетчик», вышли 50-60 тысяч человек — это крупнейшая акция протеста последних лет.