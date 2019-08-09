Центризбирком отказался допустить Илью Яшина на выборы в Мосгордуму

Центризбирком отклонил жалобу кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина. Тот требовал отменить решения нижестоящих комиссий, которые сняли его с выборов. Яшину отказали единогласно.

Для регистрации кандидатом Яшину не хватило 76 достоверных подписей избирателей. Помимо этого ЦИК подтвердил выводы окружной комиссии номер 45, которая посчитала, что, размещая видео о своей работе главы муниципального округа Красносельский, Яшин нарушил запрет на использование служебного положения в ходе выборов.

ЦИК РФ

Ранее по аналогичным причинам комиссии всех уровней отказали Дмитрию Гудкову, Любови Соболь и другим кандидатам. Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, обратившийся вместо Центризбиркома в Мосгорсуд, также получил отказ.

Во всех случаях комиссии и суды отказались рассматривать предъявленные канидатами сотни заявлений избирателей, в которых те подтверждали, что действительно подписались за их выдвижение.