Суд арестовал Илью Яшина на 10 суток. На заседание его привезли из спецприемника, где он отбывал предыдущий арест

Муниципальный депутат московского района Красносельский Илья Яшин был арестован по статье о повторном нарушении порядка проведения митинга (часть 2 статьи 20.2 КоАП) за организацию акции 14 июля у Мосгоризбиркома.

Яшина увезли на заседание суда прямо из спецприемника, где он отбывал предыдущие два ареста на 10 суток (их сроки засчитывались параллельно). Он должен был выйти на свободу вечером 8 августа.