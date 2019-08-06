Кандидата в Мосгордуму Юлию Галямину арестовали на 15 суток. Она только что отсидела 10

Чертановский суд Москвы арестовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Юлию Галямину еще на 15 суток из-за за свободные выборы 27 июля. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Галямину признали виновной в участии в акции, которая помешала движению транспорта (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). Сама она вину не признала.

Как отмечает «МБХ медиа», в протоколе задержания Галяминой ее действия описаны в мужском роде. Адвокат депутата Михаил Бирюков заявил «ОВД-Инфо», что суд не должен был принимать протокол в таком виде.

Юлия Галямина была задержана на митинге 27 июля. На нее составили протокол за призыв участвовать в несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и назначили 10 суток ареста. 6 августа срок ареста истек, но из спецприемника Галямину сразу повезли в Чертановский суд.