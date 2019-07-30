Муниципального депутата Юлию Галямину арестовали на 10 суток

Хорошевский суд Москвы назначил десять суток административного ареста муниципальному депутату Юлии Галяминой, задержанной на несанкционированной акции оппозиции 27 июля.

Галямина, как и многие другие оппозиционеры, не была зарегистрирована избиркомомна выборы в Мосгордуму.

С 14 июля независимые кандидаты проводят акции протеста на улицах Москвы с требованием о допуске к выборам. 27 июля полиция жестко разогнала акцию около мэрии, задержав более 1300 человек.

Ряд кандидатов, в том числе Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов, Александр Соловьев, были отправлены под административный арест по статье о нарушении порядка организации митингов.