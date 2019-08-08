СК: фигуранту «московского дела» Сергею Фомину предъявят обвинение в организации массовых беспорядков

Следственный комитет заявил, что фигуранту Сергею Фомину, который был объявлен в розыск и в ночь на 8 августа сдался полиции, предъявят обвинение в организации массовых беспорядков.

«Следствием установлено, что Фомин направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков», — сказано в пресс-релизе.

Ранее СК говорил, что ему заочно предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках. Уголовный кодекс предусматривает за организацию массовых беспорядков лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, за участие — от трех до восьми.