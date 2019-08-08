СК изменил пресс-релиз об обвинении Сергея Фомина в организации массовых беспорядков. Обвинение ему предъявили по статье об участии

Фигуранту Сергею Фомину предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках, сообщил его адвокат Алексей Веселов. Ранее Следственный комитет анонсировал, что его обвинят в организации беспорядков, за которое полагается более суровое наказание.

СК отредактировал свой пресс-релиз, убрав слово «организация» из предложения о предъявлении обвинений Фомину. Слова «следствием установлено, что Фомин направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков», остались в сообщении.

Обновление. Уже после публикации новости СК предложил третью формулировку: «следствием установлено, что Фомин, являясь одним из активных участников массовых беспорядков в Москве, направлял действия других лиц».

Уголовный кодекс предусматривает за организацию массовых беспорядков наказание в виде от восьми до пятнадцати лет лишения свободы, за участие — от трех до восьми.