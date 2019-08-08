Сергей Фомин, объявленный в розыск по «московскому делу», добровольно сдался полиции

Житель Москвы Сергей Фомин, объявленный в розыск по , сдался полиции в ночь на 8 августа, сообщает «Медиазона».

«Я обычный гражданин, узнал, что объявлен почему-то в розыск, приехал и собираюсь, как это называется? Сдаваться, наверное, — заявил Фомин. — Я решил, что так будет правильно и что это надо сделать прямо сейчас».

По словам Фомина, он не совершал ничего противозаконного и ни в чем не виноват. Последние дни он находился на отдыхе, не зная, что объявлен в розыск, добавил он.

Как пишет «Медиазона», за ночь Фомин трижды пытался сдаться силовикам. Сначала он с адвокатом пришел в управление СК по Москве, но там не открыли. Затем он звонил на горячую линию центрального аппарата СК и в полицию, но там отказались за ним приезжать, предложив самому прийти в отдел. В итоге Фомин явился в ОВД «Замоскворечье», где его допросили и задержали.

36-летний Сергей Фомин, волонтер избирательного штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь — один из 11 фигурантов «московского дела». После акции 27 июля в Москве у него дома прошел обыск.

В телевизионных репортажах о Фомине рассказывали, что он заводил толпу на митинге, а также прикрылся грудным ребенком, чтобы пройти оцепление полиции. Впоследствие прокуратура потребовала лишить родительских прав семейную пару Дмитрия и Ольгу Проказову, которые передали Фомину ребенка на митинге. По словам Проказова, Фомин является двоюродным братом его жены.