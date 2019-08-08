Организаторов митинга 10 августа вызвали в полицию обсудить меры безопасности

Организаторам митинга за свободные выборы на проспекте Сахарова, согласованного властями Москвы, предложили явиться днем 9 августа в УВД по . Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на одного из организаторов акции Эльвиру Вихареву.

Вихарева рассказала, что с ней связался начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Александр Махонин, предложивший обсудить меры безопасности на митинге. Заявители митинга пока не решили, идти ли на встречу.

Эльвира Вихарева считает, что организаторам могут выдать предостережение из-за того, что ранее мэрия запретила выступление рэпера Фейса и групп «Кровосток» и IC3PEAK на митинге.

Согласованный митинг за свободные выборы пройдет 10 августа на проспекте Сахарова, начало — в 14:00.

Прошлый согласованный митинг за свободные выборы, прошедший 20 июля, стал самым массовым с 2014 года — на него вышли 22,5 тысячи человек.