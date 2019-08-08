Baza выступила с редакционным заявлением, в котором сообщила со ссылкой на свои источники, что служба безопасности «Роснефти» поставила на прослушку телефоны сотрудников издания. Baza также пишет о постороннем доступе к компьютерам журналистов.

По версии издания, слежка связана с вышедшим в июле материалом про строительство особняка главы «Роснефти» Игоря Сечина в подмосковной Барвихе. Служба безопасности «Роснефти» якобы должна найти заказчиков статьи, пишет Baza.

«Очень важно понимать один ключевой момент: если бы наш материал про загородный дом Сечина был клеветой — он бы давно обратился в суд. Но Игорь Иванович понимает, что подобные действия только привлекут к его персоне дополнительное внимание», — заявила Baza.

Согласно статье Baza, стройка нового особняка Игоря Сечина ведется на месте старого загородного дома, из-за которого глава «Роснефти» в 2016 году выиграл иск к «Ведомостям» и который он в итоге снес.

«Ведомости» были не единственным изданием, с которым судились «Роснефть» и Сечин. В 2017 году нефтяная компания добилась удаления части статьи РБК и извинений от «Коммерсанта».

В 2019 году «Роснефть» пообещала добиться запрета Reuters в России из-за материала агентства про поставки российской нефти в Венесуэлу в обход санкций. Вскоре Reuters выпустил статью про полеты корпоративных самолетов «Роснефти» на Мальдивы, Мальорку и Сардинию. Компания обвинила агентство в попытке дискредитировать Сечина и возможном выполнении «целенаправленного заказа».

Статья Baza про новый загородный дом Сечина Baza рассказала о строительстве нового особняка Сечина. Предыдущий дом (из-за него он судился с «Ведомостями») глава «Роснефти» разрушил