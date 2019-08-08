Baza обвинила службу безопасности «Роснефти» в прослушке сотрудников издания — из-за статьи про особняк Сечина
Baza выступила с редакционным заявлением, в котором сообщила со ссылкой на свои источники, что служба безопасности «Роснефти» поставила на прослушку телефоны сотрудников издания. Baza также пишет о постороннем доступе к компьютерам журналистов.
По версии издания, слежка связана с вышедшим в июле материалом про строительство особняка главы «Роснефти» Игоря Сечина в подмосковной Барвихе. Служба безопасности «Роснефти» якобы должна найти заказчиков статьи, пишет Baza.
«Очень важно понимать один ключевой момент: если бы наш материал про загородный дом Сечина был клеветой — он бы давно обратился в суд. Но Игорь Иванович понимает, что подобные действия только привлекут к его персоне дополнительное внимание», — заявила Baza.
Если бы не слова наших друзей, мы, возможно, даже не обратили бы внимания на то, что аккумуляторы наших устройств стали садиться быстрее, чаще стали возникать трудности со связью, регулярно — отключаться VPN, которым мы все пользуемся.
Согласно статье Baza, стройка нового особняка Игоря Сечина ведется на месте старого загородного дома, из-за которого глава «Роснефти» в 2016 году выиграл иск к «Ведомостям» и который он в итоге снес.
«Ведомости» были не единственным изданием, с которым судились «Роснефть» и Сечин. В 2017 году нефтяная компания добилась удаления части статьи РБК и извинений от «Коммерсанта».
В 2019 году «Роснефть» пообещала добиться запрета Reuters в России из-за материала агентства про поставки российской нефти в Венесуэлу в обход санкций. Вскоре Reuters выпустил статью про полеты корпоративных самолетов «Роснефти» на Мальдивы, Мальорку и Сардинию. Компания обвинила агентство в попытке дискредитировать Сечина и возможном выполнении «целенаправленного заказа».