Baza рассказала о строительстве нового особняка Сечина. Предыдущий дом (из-за него он судился с «Ведомостями») глава «Роснефти» разрушил

Илья Питалев / Sputnik / Scanpix / LETA

Глава «Роснефти» Игорь Сечин строит в подмосковной Барвихе два новых дома, стоимость которых может достигать 18 миллиардов рублей. Об этом пишет издание Baza.

Стройка идет там же, где глава «Роснефти» строил другой особняк несколько лет назад. В июле 2016 года об этом писали «Ведомости». Сечин подал на газету в суд, который признал информацию нарушающей право истца на неприкосновенность частной жизни и постановил удалить материал с сайта и уничтожить тираж газеты. Представители Сечина утверждали в суде, что информация о его собственности не представляет общественного интереса.

В 2017 году Игорь Сечин развелся со своей женой Ольгой Сечиной. В том же году он переименовал свою яхту «Сейнт Принцесс Ольга» (статья «Новой газеты» про эту яхту стала поводом для еще одного иска главы «Роснефти» к журналистам), а в следующем снес дом в Барвихе — кадры разрушенной недвижимости публиковал «Центр управления расследованиями».

Кадры с разрушенным домом Игоря Сечина в Барвихе ЦУРреализм

В том же 2018 году из Росреестра исчезло имя Сечина (владельцем его участка в Барвихе стала значиться Российская Федерация), а позже, как писал «Собеседник», имя владельца вообще «засекретили». К тому времени участок разросся с трех до 7,8 гектара: к нему были присоединены соседние, в том числе участок жены главы «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерины Игнатовой, бывший участок друга Чемезова Виталия Мащицкого и часть земли Владислава Абрамяна — сына бизнесмена Ары Абрамяна, компания которого, как писали «Ведомости», и получила от администрации Одинцовского района кусок леса санатория «Барвиха».

Чтобы узнать подробности про строительство нового дома Сечина, Baza «внедрила своего человека в одну из бригад, у которых есть допуск на территорию». На стройке он больше не работает; в издании говорят, что перед публикацией им пришлось выждать несколько месяцев в целях его безопасности.

На участке строят два дома — «хозяйский» и «гостевой». По словам источника Baza, первый на площадке называют «жопой» — судя по всему, из-за того, что его подземная часть в плане напоминает букву Ж. У первого дома уже построены два подземных этажа (наземных будет три); для второго вырыт котлован. Дома, по данным Baza, будет соединять подземный тоннель, где смогут разъехаться две машины. На участке также планируется насыпать гору, с которой будет «стекать ручей в озеро».

Охраной объекта занимаются сотрудники ЧОПов и Росгвардии, которые, в частности, следят, чтобы на участок не проносили телефоны и другую записывающую технику. За нарушение этих правил со стройки могут выгнать. Когда на участок приезжает Сечин, «всем устраивают выходной или короткий день».

Видео Baza про новый дом Игоря Сечина Baza

Площадь каждого дома, по информации Baza, составит около 12 тысяч квадратных метров. По словам неназванного архитектора, причастного к строительству домов ряда российских чиновников, топ-менеджеров госкомпаний и олигархов, стоимость строительства обоих зданий с отделкой может достигать 18 миллиардов рублей. Издание отмечает, что, исходя из данных 2016 года о зарплате Сечина в 800 миллионов рублей в год, ему пришлось бы копить на строительство 23 года.

«На объекте говорят, что застройщик все это делает как бы в подарок Сечину за что-то. Но кто застройщик, за чей счет банкет — никто не знает», — говорит источник Baza.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что «вопросы, связанные с личной жизнью и личным имуществом» Сечина, «не относятся к компетенции пресс-службы». «Какое расследование? Про какую недвижимость? Вас кто-нибудь вообще уполномочил проводить какие-то расследования? С какой радости? Вы кто такие?» — сказал Леонтьев изданию.

Расследование Baza пересказал Виктор Давыдов