Мосгоризбирком: получено сообщение с угрозой взрыва и требованием освободить задержанных участников протестов

Московская городская избирательная комиссия заявила, что получила сообщение с угрозой взрыва в ее здании и с требованием освободить всех задержанных участников .

В Мосгоризбиркоме заявили, что в ходе кинологической проверки никаких взрывных устройств в здании обнаружено не было.

«Интересен в этой связи другой факт. Еще до поступления сообщения о взрывном устройстве возле здания комиссии появились камеры телеканала „Дождь“ с целью съемки эвакуации Московской городской избирательной комиссии. В этой связи дару предвидения данного СМИ можно только позавидовать», — говорится в заявлении МГИК.

По данным источника «Интерфакса», сообщения об угрозах взрыва также поступили в среду в Тверский, Мещанский и Пресненский суды Москвы. Из зданий судов были эвакуированы около 300 человек, бомб в зданиях не обнаружено.