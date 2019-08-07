«Дождь» объяснил, что его корреспондент делал у Мосгоризбиркома во время эвакуации. Комиссия намекала, что телеканал знал о ней заранее

Корреспондент телеканала «Дождь» находился у здания Мосгоризбиркома во время эвакуации из-за звонка о заложенной бомбе, так как незадолго до этого сопровождал депутата Госдумы Валерия Рашкина, который принес в Мосгоризбирком подписи с требованием отставки главы комиссии Валентина Горбунова.

Как пояснили на «Дожде», журналист потратил некоторое время на монтаж ролика, а затем вышел от здания в прямой эфир.

Мосгоризбирком эвакуировали из-за звонка о бомбе днем 7 августа, около 13 часов. Звонивший требовал освободить всех задержанных участников протестных ; после проверки бомбы в здании не нашли.

Мосгоризбирком в своем комментарии по поводу инцидента намекнул, что раз корреспондент «Дождя» находился у здания во время эвакуации, телеканал мог заранее знать о звонке. «Дару предвидения данного СМИ можно только позавидовать», — говорилось в сообщении комиссии.