«Левада-центр»: треть москвичей положительно относится к акциям за свободные выборы

Каждый третий житель Москвы (37%) положительно относится к акциям протеста, которые проходят из-за предвыборной кампании в Мосгордуму. Таковы результаты опроса «Левада-центра», проведенного по заказу , сообщает РБК.

Среди тех, кто поддерживает протесты, 26% сказали, что не участвовали в акциях, 9% — допускают свое участие, 2% — уже участвовали.

Отрицательно к акциям протеста относятся 27% опрошенных, нейтрально или безразлично — еще 30%.

Большинство респондентов сообщили, что знают о протестах: 29% внимательно следят за событиями, еще 48% «что-то слышали об этом». 23% опрошенных сказали, что впервые узнали о протестах во время соцопроса.

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С середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задержали по тысяче человек.

Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и «московское дело» о массовых беспорядках. Кроме того, возбуждено уголовное дело из-за появления младенца на акции, прошедшей 27 июля.