Иран задержал второй за месяц иностранный танкер

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержал в Персидком заливе иностранный танкер. Об этом сообщает иранское государственное информагентство IRNA со ссылкой на КСИР.

Агентство ISNA пишет, что задержание произошло 31 июля. По версии Тегерана, танкер контрабандой перевозил 700 тысяч литров топлива. Судно было отправлено в иранский порт Бушир.

Какой стране принадлежит танкер, не уточняется.

19 июля КСИР сообщил о задержании в Ормузском проливе британского танкера «Стена Имперо», на борту которого находятся трое россиян. Тегеран назвал это ответом на задержание в начале июля иранского танкера «Грейс 1» в Гибралтаре.

Летом 2019 года обострились отношения Ирана с США и их союзниками. Это произошло после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в нападениях на суда в Персидском и Оманском заливах. Позднее две страны заявили об уничтожении беспилотников друг друга. Эти события происходят на фоне выхода США из и решении Ирана повысить уровень обогащения урана.

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