Иран объявил о планах отказаться от еще одного условия ядерной сделки. Тегеран повысит уровень обогащения урана

Иран больше не будет соблюдать ограничения на уровень обогащения урана, предусмотренные . Об этом, сообщает Associated Press, объявил на пресс-конференции представитель правительства Али Рабиеи.

Уран будет обогащаться до «необходимого уровня», заявил Рабиеи, не став уточнять, насколько Иран планирует превысить порог в 3,67%, установленный ядерной сделкой.

Ранее Тегеран объявил, что не будет соблюдать прописанный в соглашении предельный объем низкообогащенного урана. Вместе с отказом от порога обогащения урана, отмечают опрошенные AP эксперты, это позволит Ирану получить ядерное оружие менее, чем за один год.

Иран поэтапно отказывается от условий ядерной сделки после того, как США в мае 2018 года в одностороннем порядке вышли из соглашения.

Другие страны, подписавшие соглашение, в том числе Франция, настаивают на его сохранении. 6 июля президент Франции Эммануэль Макрон, заявил, что рассчитывает продолжить переговоры с Ираном. По словам Макрона, он провел часовой телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани. Стороны договорились «до 15 июля исследовать возможности возобновления диалога», сообщил Макрон, не уточняя подробностей.