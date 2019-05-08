Иран частично отказался выполнять условия ядерной сделки

Власти Ирана приостановили выполнение двух пунктов соглашения по своей ядерной программе, сообщает Associated Press.

8 мая президент Ирана Хасан Роухани разослал соответствующие письма участникам сделки — России, Китаю, Великобритании, Франции и Германии.

В них сообщается, что Тегеран не будет соблюдать договоренности по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды, которая используется в ядерных реакторах. Власти Ирана также устанавливают 60-дневный срок для достижения новых условий соглашения, иначе после этого обещают возобновить работы по обогащению урана.

Письма участникам договора 2015 года, называемого «Совместный всеобъемлющий план действий», были разосланы в годовщину одностороннего выхода США из ядерной сделки с Ираном. После этого Вашингтон возобновил жесткие экономические санкции против Тегерана. Европейские партнеры по ядерной сделке обещали Ирану разработать механизм для обхода американских санкций.