США ужесточили санкции против Ирана. На импорт нефти из страны наложат полный запрет

США откажутся от исключений, которые позволяют ряду стран мира покупать иранскую нефть без риска попасть под американские санкции. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.

Как отмечает AP, срок действия исключений истечет 2 мая, после чего США не будут их продлевать. Белый дом заверил, что делает все возможное, чтобы это решение не спровоцировало дефицит нефти на мировом рынке.

Исключения были введены для Китая, Индии, Греции, Италии, Тайваня, Японии, Турции и Южной Кореи. При этом Греция, Италия и Тайвань уже снизили импорт нефти из Ирана до нуля.

США возобновили санкции против Ирана в ноябре 2018 года. Это произошло после того, как Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки. Санкции подразумевали в том числе запрет на импорт нефти из Ирана. При этом США сделали исключение для ряда стран, разрешив им полгода покупать ограниченное количество иранской нефти.

В марте объем нефти, импортируемой из Ирана, оценивался примерно в миллион баррелей в день. В апреле 2018 года, до выхода США из иранской ядерной сделки, Иран поставлял на экспорт около 2,5 миллиона баррелей в сутки.