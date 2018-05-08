США восстановят санкции против Ирана в течение 180 дней

Часть санкций будет восстановлена уже к 6 августа, то есть, через 90 дней. Среди них ограничения на покупку долларов США иранским правительством и на торговлю сырьевыми товарами, а также санкции против автомобильной промышленности Ирана. Через 180 дней, к 4 ноября, вступят в силу санкции в отношении нефтяного, энергетического и банковского секторов Ирана.

Министерство финансов США восстановит экономические санкции против Ирана в течение 180 дней, сообщается на сайте ведомства.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении санкций против этой страны. Иран и европейские государства заявили о намерении сохранить сделку, несмотря на решение США.

Иран в 2015 году согласился заморозить свою ядерную программу после переговоров с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. В январе 2016 года с Ирана сняли часть международных санкций.