Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский военный корабль сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Трампа, беспилотник находился менее чем в километре от корабля. Он угрожал безопасности судна и экипажа, поэтому был уничтожен, передает CNN.

«Это последнее из многих провокационных и враждебных действий Ирана в отношении кораблей в международных водах», — заявил Трамп. Он призвал другие страны осудить действия Ирана и защитить собственные суда.

В июне Иран сбил американский беспилотник. Тегеран заявил, что аппарат нарушил воздушное пространство страны, Пентагон это отрицал. Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану в качестве ответной меры, но в последний момент отказался от них.

Ирано-американские отношения обострились после того, как в мае Вашингтон начал обвинять Тегеран в атаках на танкеры в Персидском и Оманском заливах. 18 июля Иран заявил о задержании иностранного танкера в Персидском заливе, якобы перевозившего контрабандное топливо.