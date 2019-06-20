Иран сбил американский беспилотник. Об этом сообщает Reuters.

Как утверждают в Иране, летательный аппарат нарушил воздушное пространство страны. В Тегеране пообещали и в будущем «жестко пресекать» подобные нарушения.

В США подтвердили потерю беспилотника. При этом официальный представитель Пентагона заявил, что в указанное время никакие американские аппараты в воздушном пространстве Ирана не находились.

Отношения между США и Ираном, последовательно ухудшавшиеся после прихода к власти администрации Дональда Трампа, в последние недели фактически стали враждебными — после того как в Вашингтоне обвинили Иран в атаках на танкеры в Персидском и Оманском заливах.