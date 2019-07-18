Иран заявил о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Корпус стражей Исламской революции Ирана задержал иностранный танкер в Персидском заливе.

Как заявили в КСИР, танкер перевозил контрабандное топливо. 12 членов экипажа были задержаны; их национальность, а также принадлежность танкера не уточняется.

В мае и июне США обвинили Иран в атаках на танкеры в Персидском и Оманском заливе; Тегеран эти обвинения отвергал. Это привело к резкому обострению отношений между Ираном и США и их союзниками, которое едва не привело к военному удару США по иранской территории.

11 июля США и Великобритания сообщили, что иранские катера пытались захватить британский нефтяной танкер.