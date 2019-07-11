Иранские военные попытались захватить британский танкер в Ормузском проливе

Обновлено. Представитель правительства Великобритании заявил BBC, что три иранских катера пытались помешать проходу британского танкера.

Пять вооруженных катеров, предположительно принадлежащих иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР), попытались задержать британский нефтеналивной танкер. Об этом сообщают CNN и Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве. Информацию об инциденте ТАСС подтвердили в Вооруженных силах США.

Катера окружили танкер, когда он входил в Ормузский пролив. Представители КСИР потребовали от команды изменить курс и остановиться в иранских территориальных водах. В ответ фрегат королевского военно-морского флота Великобритании, который сопровождал танкер, нацелил орудия на катера и потребовал отступить. После этого иранские военные удалились.

СNN утверждает, что у США якобы имеется видеозапись инцидента, сделанная с борта самолета, который находился в это время над заливом.

Неделю назад власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — задержали иранский танкер Grace 1 по подозрению в перевозке нефти в Сирию. Иранские власти назвали задержание незаконным. Президент страны Хасан Роухани предупредил британцев о «последствиях» их действий. Один из лидеров КСИР заявил, что Тегеран «будет обязан» захватить британский нефтяной танкер, если задержанное в Гибралтаре судно не освободят.

Отношения Ирана с США и их союзниками начали ухудшаться после того, как в мае и июне Вашингтон обвинил Иран в атаках на танкеры в Персидском и Оманском заливах.

В конце июня Иран сбил американский беспилотник. Тегеран заявил, что аппарат нарушил воздушное пространство страны, Пентагон это отрицал. Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану в ответ на уничтожение беспилотника, но в последний момент отказался от них.