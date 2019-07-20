Иран задержал британский танкер. На борту находятся трое россиян

Трое граждан России находятся на борту нефтяного танкера Stena Impero, задержанного в Ормузском проливе властями Ирана, сообщает РБК со ссылкой на посольство РФ в Иране.

В посольстве назвали имена россиян. Это электромеханик Альгис Зарецкий и два вторых механика Андрей Русаков и Юрий Усенко. Других подробностей дипломаты не привели.

Танкер Stena Impero, шедший под британским флагом, задержали вечером 19 июля за нарушение международных правил. Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что «крайне разочарован» действиями Ирана. Британские власти после захвата судна дважды созывали экстренные совещания, сообщает CNN.

В мае и июне США обвинили Иран в атаках на танкеры в Персидском и Оманском заливе; Тегеран эти обвинения отвергал. Это привело к резкому обострению отношений между Ираном и США и их союзниками, которое едва не привело к военному удару США по иранской территории.

4 июля власти Гибралтара, заморской территории Великобритании, задержали танкер, перевозивший иранскую нефть.