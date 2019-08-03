Госдепартамент объявил о новых санкциях в отношении России из-за отравления Скрипалей

Государственный департамент США объявил о введении второго пакета санкции в отношении России из-за « ».

Санкции, говорится в опубликованном Госдепартаментом заявлении, вступят в силу через 15 дней после уведомления Конгресса — ориентировочно, 19 августа.

Новые санкции предполагают, что американские банки не смогут участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству.

Также США намерены впредь препятствовать предоставлению России финансовой или технической помощи со стороны Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Санкции будут действовать как минимум 12 месяцев.

Первый пакет санкций США против России из-за отравления Скрипалей вступил в силу в августе 2018 года. Он предполагает запрет поставок продукции двойного назначения.

Второй пакет санкций предполагалось ввести через три месяца после первого, если Россия не докажет, что отказалась от химического оружия. Однако новые ограничительные меры тогда так и не были введены, что стало поводом для критики президента США Дональда Трампа со стороны его политических оппонентов.

О том, что США все же вводят второй пакет санкций 2 августа сообщили американские СМИ со ссылкой на источники. Новые ограничительные меры стали одной из причин снижения курса российской валюты.