Рубль на бирже резко подешевел. Аналитики связывают падение российской валюты с новыми санкциями

На торгах на Московский бирже в пятницу курс рубля значительно снизился.

По состоянию на 16:30 мск, евро торговался по 72,25 рубля, подорожав по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 92 копейки. Биржевой курс доллара на торгах в пятницу вырос на 1,2 рубля, до 65,14 рубля.

Аналитики, пишут «Ведомости», связывают ослабление российской валюты с новыми санкциями, введенными США в отношении России из-за « ».

Кроме того, по мнению опрошенных изданием экспертов, на рубль оказало влияние заявление президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на некоторые категории китайских товаров. Валюты многих развивающихся стран отреагировали на решение Трампа по пошлинам снижением, указали они.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ на выходные, — 64,64 рубля, курс евро — 71,70 рубля.